தேனி நியூட்ரினோ ஆய்வகத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற முடியாது.. மத்திய அரசு திட்டவட்டம்

தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வகத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற முடியாது என்று மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

English summary

Minister of state for PMO Jitendra singh says Neutrino laboratory should be implemented and there is no idea to change the lab to other places.