சொந்த பங்களாவில் சொகுசாக வாழும் ஏழைப்பங்காளனே!... ஜெயக்குமாருக்கு எதிராக அதகள போஸ்டர்கள்!

சென்னை ராயபுரம் மற்றும் வடசென்னை தொகுதி அதிமுகவினர் சார்பாக அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Chennai's royapuram assembly constituency filled up with opposing posters of minister Jayakumar