அதிமுகவின் இரு அணிகள் இணைப்பு எப்போது? அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பதில்

அதிமுக இரு அணிகளும் நேரில் உட்கார்ந்து பேசினால் தான் தீர்வு ஏற்படும் என்று அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்தார்.

English summary

ADMK two teams merge talk will begin very soon, says minister S.P.velumani