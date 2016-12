சசிகலா முதல்வரா.. அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் அவசரக் கூட்டம்

சசிகலா நாளை கட்சி அலுவலகம் வந்து பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பை ஏற்க உள்ள நிலையில் இன்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

English summary

ADMK’s MLAs will meet today evening at head office of ADMK in Royapettah.