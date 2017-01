திவாகரன் பேச்சால் வெடித்தது கலகக் குரல்! மூத்த தலைவர்கள் போர்க்கொடியால் உடைகிறது அதிமுக?

சசிகலாவின் தம்பி திவாகரன் அதிமுகவுக்கு உரிமை கோரும் வகையில் பேசியதற்கு எதிராக கலகக் குரல் வெடித்துள்ளது. திவாகரனை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளார்.

English summary

ADMK is likely heading towards a split with a section of Senior leaders who opposed Sasikala and her family domination in the party.