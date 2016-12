மாண்ட அன்னையின் மறுபிறப்பே... மக்கள் மனதின் உயிர் துடிப்பே… சசிகலாவிற்கும் பாட்டு ரெடி

ஜெயலலிதாவிற்கு அடுத்தது சசிகலாதான் என்னும் பொருளில் "அன்னை வடிவிலே உன்னை பார்க்கிறோம்" என்ற பாடலை சசிகலாவின் ஆதரவாளர்கள் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:36 [IST]

English summary

‘Chinnamma' Sasikala's song was released by her supporters today.