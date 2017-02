தமிழகத்தில் மேலும் 500 மதுக்கடைகள் மூடல் - எடப்பாடி பழனிச்சாமி

தமிழகத்தில் மேலும் 500 மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என்பன உள்ளிட்ட 5 பைல்களில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கையெழுத்து போட்டுள்ளார்.

English summary

One of the first signatures of Tamil Nadu chief minister Edappadi Palanisamy after taking oath to close 500 Tasmac shops in the state.