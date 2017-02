உறுதியாக நல்லதே நடக்கும்; தர்மமே வெல்லும்: ஆளுநரை சந்தித்த பின் ஓபிஎஸ்

ஆளுநரை சந்தித்த முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், உறுதியாக நல்லதே நடக்கும்; தர்மமே வெல்லும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

After the meeting with TamilNadu Governor Vidyasagar Rao, the Chief Minister O Panneerselvam said that, Dharmam will win.