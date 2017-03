ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். தேர்தல் அலுவலகம் சென்ற அவர், அதிகாரி பிரவீன் நாயரிடம் வேட்புமனுவை அளித்தார்.

English summary

DMK candidate Maruthu Ganesh today filed his nomination for the R.K. nagar by-election.