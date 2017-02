"பினாமி முதல்வர்" எடப்பாடி .. மு.க.ஸ்டாலின் "அட்டாக்"!

சசிகலாவின் பினாமி முதல்வர் எடப்பாடி, பெண்களை பாதுகாக்க முன்வர வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் சாடினார்.

English summary

DMK Working President M.K.Stalin met the family members of Ennore child Rithika who was murdered by her neighbouring woman. He expressed his deep condolence to the family. He attacked Edapadi palanisamy as sasikala's benami CM.