நிபந்தனையற்ற பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார்... இரட்டை இலையை மீட்பதே லட்சியம் - எடப்பாடி கோஷ்டி!

நிபந்தனையற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர்கள் கூறியுள்ளனர். இரட்டையை இலையை மீட்பதே லட்சியம் என்று சி.வி. சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Minister C V Shanmugam said that Edapadi Palanisamy team is ready to talk unconditionally to OPS team.