நாங்க கூப்பிட்டுட்டுத்தான் இருக்கோம், அவங்கதான் வர மாட்டேங்குறாங்க.. சி.வி. சண்முகம்

இரு அணிகள் இணைப்பு குறித்து பேச்சுவார்த்தைக்கு அதிமுக அம்மா அணி தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN law minister c.ve.shanmugam says that we are ready fr meger talks