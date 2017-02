ஒத்திவைக்க மாட்டேன்.. இன்றே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு.. சபாநாயகர் பிடிவாதம்!

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு ஒருபோதும் ஒத்திவைக்கப்படாது. இன்றே நடக்கும் என்றும் சபாநாயகர் தனபால் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 12:01 [IST]

English summary

Floor test will not be postponed says Tamail Nadu assembly speaker, Dhanpal