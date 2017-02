15 ஆண்டு காலமாக சசிகலாவிடம் சித்திரவதையை அனுபவித்தேன்.. ஓபிஎஸ் குமுறல்

15 வருடமாக சசிகலாவிடம் நான் சித்திரவதையை அனுபவித்தேன் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneereselvam has blasted Sasikala and said that he was tortured by Sasikala for the 15 years.