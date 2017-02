எடப்பாடி வென்றதாக அறிவித்தாலும் இறுதி முடிவு ஆளுநரிடம்தான்- மீண்டும் வாக்கெடுப்புக்கு உத்தரவிடலாம்!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வென்றதாக அறிவித்தாலும் இறுதி முடிவு ஆளுநரிடம்தான் உள்ளது. அவருக்கு திருப்தி இல்லையெனில் மீண்டும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு ஆளுநர் உத்தரவிடலாம்.

English summary

Following the chaotic trust vote that was held in the Tamil Nadu legislative assembly, leader of the opposition met with Governor, Vidyasagar Rao. He has complained that the trust vote was not favour as the entire opposition was evicted from the floor of the house. He has also complained that the request for a secret ballot was rejected. The Governor has several options before him.