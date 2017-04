விடாது துரத்தும் கருப்பு... விஜயபாஸ்கர், சரத்குமார் மீண்டும் ஆஜராக வருமான வரித்துறை உத்தரவு!

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் வரும் திங்கள் கிழமை மீண்டும் ஆஜராக வருமான வரித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Income tax department going to inquiry again to the Minister Vijayabaskar, sarathkumar, Radhika, Geethalatchmi, Chitlappakkam Rajendiran. IT deparment asked to appear on Monday again.