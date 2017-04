இளவரசி மகன் விவேக் வில்லங்கங்களை விலாவாரியாக போட்டு கொடுக்கும் மும்மூர்த்திகள்!

இளவரசி மகன் விவேக்கின் வில்லங்க விவகாரங்களை சென்னையைச் சேர்ந்த மும்மூர்த்திகள்தான் ஒட்டுமொத்தமாக திரட்டி டெல்லிக்கு அனுப்பியுள்ளனராம்.

English summary

Officials said that Income Tax Dept. will conduct raid at Sasikala's relative Vivek's Jazz Cinemas very soon.