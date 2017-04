அதிகாரப்பூர்வமாக உடைந்தது அதிமுக சசி கோஷ்டி! இணைகிறது ஓபிஎஸ்- எடப்பாடி கோஷ்டி- கவிழுகிறது ஆட்சி!!

சசிகலா, தினகரனை ஒதுக்கி வைப்பதாக அறிவித்ததன் மூலம் அதிமுகவின் சசிகலா கோஷ்டி அதிகாரப்பூர்வமாக உடைந்துவிட்டது. இனி ஆட்சியை கவிழ்க்கும் முயற்சிகளில் தினகரன் மும்முரமாக கூடும்.

English summary

It is 'Sasikala Natarajan camp' no more. Making their decision to oust Sasikala from the party, Tamil Nadu minister Jayakumar on Tuesday announced that they will move forward without Sasikala or her family.