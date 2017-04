தினகரனின் அடியாள் ஜெயா டிவி ஜனாவிடம் சிக்கி பாடாய்பட்ட ஹீரோயின்கள்... அதிரும் லீலைகள்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் தினகரனுடன் சிக்கியுள்ள ஜெயா டிவி ஜனா அரங்கேற்றிய லீலைகள் அதிரவைக்கின்றன.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 14:24 [IST]

English summary

Jaya tv Jana and TTV Dinakaran atrocity in tamil cinema- they tortured many leading actor and actresses in kollywood...