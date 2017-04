ஜெயலலிதா, சசிகலா சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே மர்மம் தானே? போட்டுத் தாக்கும் ராமதாஸ்

கொடநாடு எஸ்டேட்டில் காவலாளி கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK Founder Ramadoss tweets about Kodana estate security murder. He said the Jayalalitha and Sasikala related things are mistry. A security murdered in Kodanadu estate which is belongs to Jayalalitha.