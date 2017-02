ஜெயலலிதாவின் கால்களை அகற்றவில்லை... உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை செய்யவில்லை- அப்பல்லோ மருத்துவர்கள்

ஜெயலலிதாவிற்கு எந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையும் செய்யவில்லை, அவரது கால்கள் அகற்றப்படவில்லை என்று அப்பல்லோ மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Apollo doctors have clarified that late CM Jayalalitha was not amputated.