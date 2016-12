தொண்டர்கள் ஏற்கும் விதமாக அதிமுக பொதுச் செயலாளரை அறிவிக்க வேண்டும்: நடிகை லதா

அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொதுச்செயலாளரை அ.தி.மு.க.வுக்கு முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கவேண்டும் என்று நடிகை லதா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Veteran actress Latha said, jointly agreed general secretary to be appointed as admk