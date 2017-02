உடல்நலக் குறைவு: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கருணாநிதி பங்கேற்கவில்லை

உடல்நலக் குறைவால் இன்றைய நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி பங்கேற்கவில்லை.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 10:56 [IST]

English summary

DMK leader Karunanidhi will be abstaining from the vote due to ill health.