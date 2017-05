சிறையில் இருந்தே கொடநாடு கொலையில் ஈடுபட்டது எப்படி.. இருவரை விசாரிக்க கேரளா விரைகிறது போலீஸ்

கொடநாட்டில் கொலையில் தொடர்புடைய, கார் திருட்டு வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் இருவரிடம் விசாரணை நடத்த தமிழக போலீஸ் கேரளா விரைந்தது.

English summary

Tamil Nadu police have gone to Kerala to arrest 2 person, who involved in Kodanad guard murder case.