மணல் குவாரியில் பணத்தை அள்ள ஐடியா கொடுத்தவரே ராம மோகன் ராவ்தானாம்!

மணல் குவாரிகள் மூலம் கோடிக் கணக்கில் பணத்தைக் குவிக்கலாம் என்று ஐடியா கொடுத்தவரே ராம மோகன் ராவ் தான் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

'Make money from sand quarries and minds' ideas were given by Tamil Nadu Chief Secretary Rammohan Rao said sources.