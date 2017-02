சசிகலாவை நிராகரியுங்கள்... ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் உள்ளது - மதுசூதனன்

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். சசிகலவை நிராகரியுங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

English summary

ADMK presidium chairman Mathusoothanan has asked the ADMK leaders to reject Sasikala and back Chief Minister O Panneerselvam.