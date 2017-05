மெட்டல் டிடெக்டர் சோதனை: நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா?

நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களை தீவிரவாதிகளைப் போல மெட்டல் டிடெக்டர் கருவி மூலம் சோதனை நடத்தி கொடுமை செய்துள்ளனர்.

English summary

The National Eligibility cum Entrance Test was held on Today. But Students were treated like as Teerorists by using with Metal Detector Checking.