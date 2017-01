ஜெயலலிதாவுக்கு கொடுத்தால் நோபல் பரிசுக்கே பெருமை - அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கினால் அது நோபல் பரிசுக்கே வழங்கப்படும் பெருமை என அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister OS. Maniyan Urged in a TV program that Nobel prize should give for Jayalalitha. If the Nobel prize given to Jayalalitha means that Nobel prize only will get proud. He stressed that the law should be changed to give the Nobel Peace Prize.