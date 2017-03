ஆர்.கே.நகரில் பாஜகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளதா? ஒன்இந்தியாதமிழ் சர்வே பாருங்க

பாஜக சார்பில் ஆர்.கே.நகரில் யார் நின்றாலும் தோல்வி, என்ற பதிலுக்கு ஆதரவாக 62.67 சதவீதம் பேர் வாக்களித்துள்ளனர். பாஜகவுக்கு இங்கு வெற்றி வாய்ப்பே இல்லை என அவர்கள் கணிக்கிறார்கள்.

English summary

Most of the Oneindia Tamil readers believes while voting for a survey, BJP won't win in the R.K.Nagar by poll.