எம்எல்.ஏ.க்கள் கடத்தல்: எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் போலீசார் விசாரணை- எந்த நேரத்திலும் கைது?

எம்.எல்.ஏ.க்கள் கடத்தப்பட்ட வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் போலீஸ் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதையடுத்து எந்த நேரத்திலும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:20 [IST]

English summary

Sources said that Kuvathur Police will arrest Senior ADMK Leader Edapaadi Palanisamy in ADMK MLAs kidnapping case.