குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரை தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சிக்கு பங்கம் இல்லை...அதுக்கப்புறம்?

நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முடியும் வரை தமிழகத்தில் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு வாய்ப்பில்லை என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Politicl analysers and senior media persons saying that upto president election there is no issues for Palanisamy rule in the state but after that anything will happen