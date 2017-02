ஓபிஎஸ் தவிர 134 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவும் தமக்கு இருப்பதாக சசிகலா மனு- ஆளுநர் மாளிகை ஷாக்!

அதிமுகவில் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தவிர எஞ்சிய 134 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவுமே தமக்கே இருக்கிறது என ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவிடம் சசிகலா மனு கொடுத்துள்ளார்.

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala in her letter to TamilNadu Governor Vidyasagar rado has claimed that she has support of 134 ADMK MLAs.