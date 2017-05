ஜெ.வின் கொடநாடு பங்களா கொலை, கொள்ளையில் சசிகலாவின் தூரத்து சொந்ததுக்கு தொடர்பு?

ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு பங்களா கொலை மற்றும் கொள்ளையில் சசிகலாவின் தூரத்து சொந்தம் ஒருவருக்கே தொடர்பிருப்பதாக கூறப்படுகிற்து.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources have claimed that Sasikala's relatives also involved in Jayalalithaa's Kodanad Estate looting case.