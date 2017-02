இன்று முதல்.. சசிகலா அக்காள் மகன் தினகரன் வசம் முறைப்படி வந்தது அதிமுக!

சசிகலாவின் அக்காள் மகன் டி.டி.வி.தினகரன், அதிமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளராக இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Sasikala's relative Dinakaran sworn in as ADMK's Deputy General Secretary. Party's Ministers were participated in that function.