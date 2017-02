சசிகலா மிரட்டலால் மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர் - முன்னாள் எம்எல்ஏ பாலபாரதி

சசிகலாவின் மிரட்டல் பேச்சு மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Former CPM MLA Balabarathi Says that Sasikala speech fears people. She said saisakala is threatening people. Sasikala speech will create violence in the state Balabharati said.