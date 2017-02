சசிகலாவை முதல்வராக்கத் துடிக்கும் சாமி.. செக் வைக்கும் சட்டப் பஞ்சாயத்து இயக்கம்!

சசிகலாவை முதல்வராக்கத் துடிக்கும் சுப்பிரமணியம் சாமிக்கு செக் வைக்கும் வகையில் களம் இறங்கியுள்ளது சட்டப் பஞ்சாயத்து இயக்கம்

English summary

Satta Panchayathu Iyakkam has announced that it will file a Caveat petition in the SC if Subramaniam Swamy files case against the Governor.