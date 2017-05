விவசாயிகள் நலனுக்கான திட்டங்கள் என்னதான் இருக்கு? தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம்கோர்ட் நோட்டீஸ்

விவசாயிகள் நலன்களுக்கான திட்டங்கள் தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court today issued a notice to TamilNadu govt on the farmers suicide issue.