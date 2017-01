நாளை பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம் போல இயங்குமாம்.. சொல்கிறது தமிழக அரசு

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தால் சில மாவட்டங்களில் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்த நிலையில் நாளை முதல் பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்கும் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

English summary

TN govt has announced that Schools and colleges will remain open on tomorrow as usual.