கேட்டது பொருளாளர் பதவி.. யாருக்கு வேணும் அமைப்பு செயலர் போஸ்ட்... கொந்தளிக்கும் செங்கோட்டையன்

அதிமுக அமைப்புச் செயலராக தம்மை சசிகலா நியமித்ததில் அதிருப்தியில் இருக்கிறாராம் செங்கோட்டையன். அதிமுக பொருளாளர் பதவியே தமக்கு வேண்டும் என்பதில் செங்கோட்டையன் உறுதியாக இருக்கிறாராம்.

English summary

Sources said that Former Minister Sengottaiyan upset over the appointment of the ADMK organising Secretary post.