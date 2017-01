இந்தியா டுடே தமிழ் பதிப்பு விவகாரம்... சசிகலாவின் பொது அறிவு, அப்டேட்... "மெய்சிலிர்க்கும்" மாலன்

இந்தியா டுடே தமிழ் பதிப்பு நிறுத்தப்பட்டது கூட தெரியாமல் சசிகலா பேசியிருப்பதை சாடியுள்ளார் மாலன். தம்முடைய பேஸ்புக் பக்கத்தில் சசிகலாவின் பொது அறிவை கேட்டு மெய்சிலிர்க்கிறேன் என மாலன் கிண்டலடித்துள்ள

Subscribe to Oneindia Tamil

இப்பதிவில் Nana Shaam Marina என்பவர், முதல் இதழுக்கும் கடைசி இதழுக்கும் இடையில் 25 வருடம்....இந்த இரண்டு அட்டைப்படங்களை வடிவமைத்த அதிர்ஷ்டசாலியும் ... துரதிர்ஷ்டசாலியும் ... நானே...! # Hand composing cut and paste ல ஆரம்பிச்சு CTP ல முடிந்தது!" எனவும் பதிவிட்டு இந்தியா டுடே தமிழ் பதிப்பின் முதல் இதழின் முகப்பையும் கடைசி இதழின் முகப்பையும் ஸ்கேன் செய்தும் போட்டிருக்கிறார்.

English summary

Senior Journalist Malan slammed Sasikala Natarajan on her First TV Interview.