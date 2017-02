கி.வீரமணி மூத்த தலைவர்... அவரை விமர்சிக்க விரும்பவில்லை - ஸ்டாலின்

கி.வீரமணி மூத்த தலைவர், அவர் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ளது அவரை விமர்சிக்க விரும்பவில்லை என்று திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK STalin has refused to comment on Dravidar Kazhagam chief K Veeramani for his charges on him.