சென்னை மெரினாவில் குழுகுழுவாக திரளும் மாணவர்கள்... நூதன முறையில் தொடரும் போராட்டத்தால் பதற்றம்!

சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலையில் அமர்ந்து 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 29, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Students did road blockade in Chennai Marina For supporting farmers. They all have been arrested.