திருச்சியில் வெடித்தது மாணவர் போராட்டம்! விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சாலை மறியல்- கைது!!

திருச்சியில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Students have been arrested for the protest of supporting farmers in trichy.