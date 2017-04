ஜீ தமிழில் சுகாசினியின் வீக் எண்ட் வித் ஸ்டார்ஸ்.... குஷ்பு பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க

நடிகையும், இயக்குநருமான சுஹாசினி மணிரத்னம் ஜீ தமிழ் டிவியில் வீக் எண்ட் வித் ஸ்டார்ஸ் என்ற நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actors and Director Suhasini hosts weekend with stars and Zee Tamil TV.The chief guest on actress Kushboo.