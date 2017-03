நடுகடலில் சுட்டுக்கொன்றாலும் தமிழக மீனவர்கள் இந்தியர்கள் இல்லை.. அதனால்தான் மவுனமாக இருக்கிறார் மோடி

நடுகடலில் சுட்டுக் கொன்றாலும் தமிழக மீனவர்கள் இந்தியர்கள் இல்லை. அதனால்தான் மத்தியில் ஆளும் மோடி அரசு அமைதி காத்து வருகிறது என்று மீனவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu people have demanded Modi government to save fishermen from Sri Lankan navy.