அரசியலுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம்.. ஆனால்.. பாரதிராஜா பன்ச்!

அரசியலுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஆனால் தமிழகத்தை தமிழன் மட்டுமே ஆள வேண்டும் என்று இயக்குநர் பாரதி ராஜா தெரிவித்தார்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 18:03 [IST]

English summary

Tamilnadu should be ruled by tamilan only, says BharathiRaja Direcotr Bharathi Raja says that any onecan start political party and do politics. But Tamil Nadu can only be ruled by tamil people.