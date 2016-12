குடும்பப் பிரச்சினையால் விவசாயிகள் உயிரிழப்பதாக கொச்சைப்படுத்துவதா? திருமாவளவன் காட்டம்

தமிழ்நாட்டை வறட்சி பாதித்த மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:27 [IST]

English summary

VCk chief Thol.Thirumavalavan demanded that the TN government give 10 lakh to the families of farmers, who either committed suicide or died of cardiac arrest