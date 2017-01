விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாதது ஏமாற்றம்: திருமாவளவன்

தமிழக அரசின் வறட்சி மாநில அறிவிப்பில் விவசாய தொழிலாளர்களுககு எந்த அறிவிப்பும் இல்லாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

VCK Leader says its happy that tamilnadu has been declared as drought state. and he says But its disappointing that In the Tamilnadu government announcement there is no offers for daily wages who are belongs to agricultural.