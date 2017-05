ஜெ. ஆன்மா சாந்தியடைய அதிமுக கோஷ்டிகள் இணையனுமாம்.. கருணாஸ் டச்சிங் டயலாக்!

அதிமுகவின் 4 ஆண்டு கால ஆட்சி சிறப்பாக நடந்தால் மட்டுமே ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா சாந்தியடையும் என்று ஈபிஎஸ் அணி எம்எல்ஏ கருணாஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor turned Thiruvadanai MLA Karunaas request admk factions to merge the party for continuous Jayalalitha's governance in the state.