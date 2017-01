சூடு பறக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்.. மோடியை சந்திக்க டெல்லி விரைகிறார் முதல்வர் ஓ.பிஎஸ்.. !

ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம் தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நாளை டெல்லி சென்று மோடியை சந்திக்கிறார். அப்போது அவசரச் சட்டம் பிறப்பிக்க பிரதமரை வலியுறுத்துவார் ஓபிஎஸ்.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 17:36 [IST]

English summary

TN Chief Minister O.Pannerselvam will meet PM Modi tomorrow to insist ordinance for Jallikattu.